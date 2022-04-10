كارلوس كيروش يرحل عن تدريب منتخب مصر





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانفصال بالتراضي عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، في ظل عدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد التعاقد.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك إنه عقد اجتماعا مع كيروش وتوصل الطرفان إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتولى كيروش -مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال سابقا- قيادة منتخب مصر في سبتمبر/أيلول 2021 خلفا للمدرب حسام البدري.

وقاد كيروش مصر لنصف نهائي مونديال العرب في قطر نهاية العام الماضي، قبل أن يكتفي باحتلال المركز الرابع.

ووصلت مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا مطلع العام الجاري، لكنها خسرت بركلات الترجيح أمام السنغال.

وانتهى أمل مصر الشهر الماضي في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بالطريقة ذاتها أمام السنغال أيضا في مواجهة حاسمة.

وكان عقد كيروش ينص على إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين إذا فشل في التأهل لكأس العالم، لكن رغم ذلك ذكرت تقارير أن الاتحاد المصري كان ينوي تمديد التعاقد.

ولم يعلن الاتحاد المصري عن سبب رحيل كيروش، في حين ذكرت تقارير محلية أن المدرب البرتغالي كان يريد أن يستمر العقد الجديد حتى كأس العالم 2026، بينما كانت مصر تريد أن يكون التعاقد لفترة أقصر.

وسبق لكيروش (69 عاما) تدريب منتخبات البرتغال والإمارات وجنوب أفريقيا وكولومبيا، كما درب ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة، وعمل مساعدا للمدرب الأسطورة أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد .

الجزيرة نت