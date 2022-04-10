(مركوب) رئيس حزب الأمة يثير حفيظة الخبير البيئي البروفيسور “محمد عبدالله الريح”





أثار (مركوب) رئيس حزب الأمة القومي بالسودان، حفيظة الخبير البيئي البروفيسور “محمد عبدالله الريح”، المُهنم بالبيئة وعالم الحيوان.

ووجه العالم السوداني الشهير في “علم الحيوان” والخبير البيئي بروفيسور محمد عبدالله الريح، نقداً لاذعاً لرئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة، بسبب (حذائه) المصنوع من جلد النمر، الذي يشجع على الصيد الجائر و الاعتداء على الطبيعة وانقراض الحيوان.

وقال “الريح” في منشور غاضب، على صفحته الشخصية بفيسبوك: السيد فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة، ظهر في قناة السودان وهو يريح قدميه داخل (مركوب) نمر، وهو يظن أنه يحسن صنعا.

مضيفاً: فساد ذوق القدمين يشير إلى فساد أكبر في الدماغ، السمك دائما يفسد من رأسه، شخص كهذا يقدل في كفن النمر لا أقبل تفكيره حتى ولو جاء بما لم تأت به الأوائل، الحياة لنا ولسوانا، (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ).

وكان الخبير البيئي “محمد عبد الله الريح”، قد أطلق حملة في وقت سابق تحت شعار (دلل على وعيك البيئي)، من أجل حث الناس على عدم شراء المراكيب المصنوعة من جلد النمر، حتى لا يساهموا في تخريب البيئة والاخلال بتوازنها.

الخرطوم: (كوش نيوز)