بوتافاجو البرازيلي يسعى لضم محترف الهلال





كشفت تقارير صحفية برازيلية أن نادي بوتافاجو يسعى للتعاقد مع أحد لاعبي نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “somosfanaticos” فإن نادي بوتافاجو يسعى لضم الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال، ومحترف نادي فلامنجو البرازيلي سابقاً خلال الموسم الجديد. وذكرت الصحيفة أن نادي بوتافاجو يسعى لتقليل المبلغ المطلوب لانتقال اللاعب، وإنهاء المفاوضات بشكل إيجابي. ويواجه نادي الهلال غداً الاثنين، نظيره الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية على ملعب الملز

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