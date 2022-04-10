تغريدة مثيرة للدويش عن رئيس النصر.. ماذا قال ؟





شر الإعلامي والناقد الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة عن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكتب الدويش: “مهما حقق رئيس النادي يبقى الفريق الأول لكرة القدم هو المقياس لنجاحه أو فشله.. هذا غير عادل ولكن رئيس النادي هو الذي جنى على نفسه فربطها بكرة القدم فصار رئيسها وليس رئيس النادي .. هذا هو الحال في الأندية السعودية من زمان ومازال”.

مهما حقق رئيس النادي يبقى الفريق الأول لكرة القدم هو المقياس لنجاحه أو فشله.. هذا غير عادل ولكن رئيس النادي هو الذي جنى على نفسه فربطها بكرة القدم فصار رئيسها وليس رئيس النادي .

مزمز