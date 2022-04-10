شاهد.. القحطاني يُشعل غضب عشاق الهلال: دوري أبطال آسيا ليس له قيمة بدون النصر والاتحاد





اعتبر الناقد الرياضي، فلاح القحطاني، أن غياب ناديي النصر والاتحاد تسبب في عدم وجود زخم إعلامي لبطولة دوري أبطال آسيا، التي يدافع فيها نادي الهلال عن لقبه العام الحالي.

وقال القحطاني خلال حديثه بمقطع فيديو عبر قناة “24 الرياضية”: “بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا مستغرب ما فيه زخم إعلامي هل غياب النصر والاتحاد له دور؟”.

وأضاف: ” النصر والاتحاد لهم دور بكل تأكيد البطولة قربت تنتهي وما حد درى عنها تسأل الجمهور إيش مجموعة الهلال والشباب والتعاون والفيصلي ما حد يعرف!”.

مزمز