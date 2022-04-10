أول تعليق لنائب رئيس نادي الزمالك المصري على واقعة إخفاءه ميدالية في جيبه أثناء التتويج بكأس اليد





نفى اللواء مصطفى هدهود، نائب رئيس نادي الزمالك، وضع ميدالية فضية ضمن جوائز نهائي كأس اليد، خلسة في جيبه دون الحصول على موافقة أحد. دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منذ قليل، المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب إنتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد.

وانتشر فيديو، عبر المنصات الاجتماعية، يظهر فيه اللواء هدهود، وهو يسلم ميداليات الذهب لفريق سبورتنج، ووضع واحدة منهم ضمن مراسم التكريم. وفي أول تعليق، قال هدهود لمصراوي، السبت: هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك.

مزمز