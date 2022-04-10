برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بسيناريو درامي





حقق برشلونة انتصارا قاتلا بنتيجة (3-2) خلال مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا.

وسجل ثلاثية برشلونة، أوباميانج وبيدري ولوك دي يونج، في الدقائق 59 و63 و(90+2)، بينما سجل لليفانتي موراليس وميليرو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 52 و82.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي في المركز قبل الأخير بـ22 نقطة.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، حيث سدد خوسيه لويس موراليس كرة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر، في الدقيقة الثانية.

وجاء الرد من برشلونة، بتسديدة قوية عبر الهولندي فرينكي دي يونج، مرت أعلى مرمى ليفانتي في الدقيقة الثالثة.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لتصويبة من كامبانيا في الدقيقة 5.

وانطلق فيران توريس وسدد كرة داخل المنطقة، تصدى لها حارس ليفانتي داني كارديناس في الدقيقة 21.

وأضاع موراليس فرصة تسجيل هدف التقدم لليفانتي في الدقيقة 26، حيث سدد كرة قوية كانت في طريقها للشباك، لولا إنقاذ مميز من إريك جارسيا.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض، حيث سدد رادويا كرة من داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل عثمان ديمبلي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت لفيران توريس الذي سدد بالرأس لكن حارس ليفانتي تصدى لها في الدقيقة 49.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لليفانتي، إثر تدخل عنيف من داني ألفيس على سون، وانبرى خوسيه لويس موراليس للتنفيذ، وسجل هدف التقدم في الدقيقة 52.

وعاد حكم المباراة لاحتساب ركلة جزاء أخرى لليفانتي، إثر وجود لمسة يد على إريك جارسيا داخل منطقة الجزاء، وانبرى هذه المرة روجر مارتي للتنفيذ، لكنه أهدرها، حيث سدد في الزاوية اليمنى ونجح تير شتيجن في التصدي لها بالدقيقة 56.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة بالدقيقة 59، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر عثمان ديمبلي وصوب رأسية أسفل يسار حارس ليفانتي.

وكاد أوباميانج تكرار سيناريو الهدف في الدقيقة 62، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وسدد رأسية مرت بجانب القائم الأيسر.

وسجل بيدري الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 63، حيث تلقى تمريرة من زميله جافي داخل المنطقة، وسدد أسفل يمين الحارس كارديناس.

وانطلق سون على الطرف الأيسر، وصوب كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة في الدقيقة 75.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لليفانتي، بسبب عرقلة من البديل كليمنت لينجليت على داني جوميز، وانبرى جونزالو للتنفيذ، وسجلها

بنجاح أسفل يمين المرمى، ليمنح التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وحرم داني كارديناس جافي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، بتصدٍ مميز لتسديدة لاعب البارسا.

واقتنص البديل لوك دي يونج الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 92، ليمنح البارسا 3 نقاط ثمينة.

موقع كووورة