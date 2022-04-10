الطاهر حجر يؤكد أهمية التوافق الوطني لحفظ استقرار البلاد





أقام عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ الطاهر أبو بكر حجر، بمقر إقامته مساء اليوم، مأدبة إفطار رمضانية، شرفها بالحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والسيد مالك عقار إير، والدكتور الهادي ادريس يحي، والدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير، والأستاذ أبو القاسم برطم ، والدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء والسفراء وقادة الأجهزة النظامية ورؤساء الأحزاب والحركات ورموز المجتمع.

وأكد الأستاذ الطاهر حجر خلال مخاطبته الحضور، أهمية التوافق الوطني ووحدة السودانيين على كلمة سواء من أجل المحافظة على استقرار البلاد.

ودعا عضو مجلس السيادة ، إلى ضرورة تجميع كافة المبادرات المطروحة لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، والتأمين على القضايا المتوافق حولها وإدارة نقاش حول نقاط الاختلاف، مشيراً الى أهمية استثمار مناخ اللقاءات الاجتماعية خلال شهر رمضان المعظم وتوظيفها من أجل التقارب بين أبناء السودان.

وأكد استعداده التام وجميع زملائه في مجلس السيادة للحوار مع كافة الكيانات السياسية والاجتماعية من أجل أمن وسلامة البلاد، مبيناً ان أبواب مكاتبهم ومنازلهم مفتوحة وأنه لا حجر على أي شخص في تقديم أراءه ومقترحاته.

وكالة سونا