الحرية والتغيير: أي مبادرة لا تعمل على استعادة التحول الديمقراطي عبر المدنيين لن تجدي





جدد القيادي بالحرية والتغيير، جعفر حسن، تمسكهم بابعاد العسكر نهائياً عن مسار التحول الديمقراطي. وقطع حسن، في حديثه لـ”الجريدة”، ان أي مبادرة لا تقود لاستعادة المسار الديمقراطي عبر المدنيين وابعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة لن تؤدي إلى شئ.

وقال حسن: ” نحن لن نجرب المجرب مرة أخرى والمجلس السيادي لا علاقة لنا به وفي حال تدخله يصبح لكل حدث حديث”، وذكر أن الحرية والتغيير عبر مؤسساتها ستدلي برأيها سواء كان سلباً او ايجاباً بكل صراحة والعمل على ابداء الملاحظات حولها وفقاً للقاء الذي تم بينهم وبين قادة الجبهة الثورية، وأشار إلى أنهم حتى اللحظة يعكفون على دراسة المبادرة، وكانت الجبهة الثورية قد شرعت في طرح مبادرتها للاطراف المعنية محلياً واقليمياً من خلال عقد عدة لقاءات مع ممثلي البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الايغاد.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة