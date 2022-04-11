تقرير فولكر يقود مدير وحدة العنف ضد المرأة لـ(أمن الدولة)





علمت (المصادر) إن استدعاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لمديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سليمى إسحاق، للتحقيق مرده استعانة رئيس البعثة الأممية لمجلس الأمن فولكر بيريتس في تقريره على تصريحات أدلت بِها حول حوادث الاعتداءات الجنسية (الاغتصاب) التي حدثت خلال المواكب الاحتجاجية منذ 25 أكتوبر الماضي.

وكانت النيابة قد طلبت من سليمى إسحاق الحضور للتحقيق معها ظهر الخميس الماضي حيث تناول التحقيق المعلومات التي قدّمها رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس في تقريره للأمم المتحدة.

وقالت سليمى إسحاق، في حديث سابق لها، إن كل المعلومات التي قدّمتها حول الاعتداءات الجنسية منشورة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتوترت العلاقة بين الحكام العسكريين وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال “يونتاميس” خلال الأسابيع الأخيرة، لحد تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيسها فولكر بيرتس متهما اياه بالكذب بعد تقرير قدمه لمجلس الأمن حول الأوضاع في البلاد.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة