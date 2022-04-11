ابراهومة: المريخ يلعب في ظروف استثنائية وحققنا فوزا مستحقا





قال مدرب المريخ إبراهيم حسين “ابراهومة، إن المباراة امام اهلي مروي كانت امام منافس محترم، مشيرا الى انهم دخلوا المباراة من اجل الحصول على النقاط كاملة ولا شي غير ذلك.

واعتبر ابراهومة ان الشوط الاول لم يمضي بالشكل المطلوب، مبينا أنهم نجحوا في الوصول الى شباك المنافس في توقيت مناسب من الشوط الاول.

واضاف” تقبلنا هدف بسبب خطأ، ولكن التبديلات أسهمت بشكل واضح في عودة الفريق مرة أخرى حيث سجل السماني البديل هدفين واستخدم كل خبراته لمصلحة الفريق، وحققنا فوزا مستحقا”

وقدم ابراهومة الشكر للاعبين على تحقيقهم الانتصار الثاني تواليا في ظل غيابات واصابات، مبينا أن اسلوب “3|4|3” اسهم في استقرار الدفاع مع مشاركة لاعبين في غير وظائفهم الأساسية.

واشار ابراهومة الى ان المباريات الحالية تلعب في ظل ظروف استثنائية مع شهر رمضان والحالة النفسية للاعبين في فترة التسجيلات وضغط المباريات، مبينا أن ذلك يحتم عليهم في الجهاز المداورة بين اللاعبين.

واوضح ابراهيم حسين ان المباراة المقبلة امام الوادي نيالا لن تكون سهلة، مؤكدا ان المريخ يلعب من أجل الانتصار.

باج نيوز