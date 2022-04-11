مدرب تشلسي يؤكد عدم وجود فرصة كبيرة لتجاوز ريال مدريد.. وأنشيلوتي يرد “لن نقع في الفخ”





في الوقت الذي قلل فيه توماس توخيل مدرب تشلسي -اليوم الاثنين- من فرص فريقه في تعديل تأخره 1-3 أمام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ رد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال ولاعبه كاسيميرو بأنهم “لن يقعوا في فخ تصريحات توخيل”.

وحقق ريال مدريد الفوز ذهابا في ستامفورد بريدج بفضل ثلاثية نجمه الفرنسي كريم بنزيمة.

وأكد توخيل للصحفيين عشية مباراة الإياب في مدريد أن بطل أوروبا لا يملك فرصة كبيرة لقلب الأمور.

وقال “من غير المرجح أن يحدث ذلك، لكن الأمر يستحق المحاولة؛ أعني أننا سنبذل قصارى جهدنا، ستكون ليلة كبيرة”.

وأضاف أنها “ستكون واحدة من أكبر التحديات في برنابيو، خاصة إذا كنت بحاجة إلى نتيجة، ولا يزال الأمر يستحق المحاولة. نحتاج إلى اللعب بأقصى طاقتنا”.

وأوضح توخيل أن تشلسي عانى بدنيا في مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء 3 تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بـ5 تبديلات في الدوري الإسباني أضر فريقه.

وقال المدرب الألماني “نواجه عائقا كبيرا من ناحية اللياقة البدنية، إذ يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بـ5 تبديلات، في حين ينافس تشلسي في المسابقة الأكثر كفاحا من الناحية البدنية”.

وعن تشكيلة تشلسي، قال توخيل إن كالوم هودسون-أودوي، وبن تشيلويل، وروميلو لوكاكو سيغيبون عن المباراة، في حين سيعود المدافع سيزار أزبليكويتا بعد تعافيه من كوفيد-19.

كاسيميرو وأنشيلوتي: لن نقع في الفخ

ورد كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد على تصريحات توخيل بأن فريقه لم يحسم بعد مواجهة ربع النهائي أمام تشلسي، رغم نتيجة مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال كاسيميرو -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- “لن نقع في هذا الفخ، ربما لعبنا أفضل 90 دقيقة هذا الموسم في لندن الأسبوع الماضي، وقطعنا خطوة كبيرة نحو التأهل لقبل النهائي، لكن لا يجب الإفراط في الثقة”.

وأضاف “سمعنا جميعا ما قاله توماس توخيل، ولن ننخدع بهذا الكلام، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، تشلسي حامل اللقب ولن نتعامل معه باستخفاف، ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك”.

ودعا كاسيميرو جماهير ريال مدريد لمؤازرة الفريق بقوة في سانتياغو برنابيو ومساعدته على استكمال المهمة التي بدأها في لندن.

واتفق المدرب أنشيلوتي مع تصريحات كاسيميرو بأن ريال مدريد لن يقع في فخ تصريحات توخيل.

وقال المدرب الإيطالي ردا على سؤال عما إذا كان توخيل يمارس ألعابا ذهنية ضد فريقه “تشلسي سيأتي إلى هنا لقلب الأمور، لا يساورني أي شك في ذلك”.

وأضاف “يمكنه أن يقول ما يشاء، لكنني متأكد من أن تشلسي سيأتي إلى هنا للفوز، هذه روح كرة القدم، وروح الأندية الكبيرة واللاعبين العظماء، الذين لا يستسلمون أبدا”.

وتابع أنشيلوتي “أنا محظوظ لأن لدي مجموعة من اللاعبين يعرفون هذه الأنواع من المباريات جيدا، وأن أي شيء يمكن أن يحدث، إنهم يتمتعون بروح قتالية عالية، ويسعدون بفرصة الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن تشلسي فريق رائع، إنه منافس قوي، ويجب أن نتعامل معه باحترام كبير وسنفعل ذلك”.

الجزيرة نت