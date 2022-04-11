بيدري لعب من دون حذاء قبل هدف فوز برشلونة مباشرة.. هل هذا قانوني؟





سجل لوك دي يونغ هدف فوز برشلونة 3-2 على ليفانتي في الوقت بديل الضائع، بعد ثوان من فقدان زميله بيدري حذاءه، مما أدى لاحتجاج كارديناس حارس مرمى ليفانتي ومطالبته بإلغاء الهدف.

وأثناء توغل بيدري بالكرة داخل منطقة جزاء ليفانتي في الدقيقة 91، انخلع الحذاء من قدمه اليمنى ليفقد توازنه ويفقد الكرة قبل أن يسقط على الأرض وهو يندب حظه.

وأبعد دفاع ليفانتي الكرة التي استعادها برشلونة، وشن هجمة من الناحية اليسرى أنهاها دي يونغ بضربة رأس سكنت الشباك مباشرة بعد 20 ثانية فقط من خلع حذاء بيدري.

ودفعت صدمة الخسارة في هذا الوقت القاتل كارديناس، حارس مرمى ليفانتي، للاحتجاج الشديد على حكم المباراة مونويرا مونتيرو، الذي كان حاسما وقرر احتساب الهدف دون تراجع وأيّده حكم الفيديو المساعد “فار” (VAR).

ووقائع انخلاع الحذاء أثناء المباريات نادرة، لكنها كثيرا ما تثير الجدل لعدم معرفة الكثيرين بنص قانون كرة القدم فيها.

وتنص المادة الثانية من قانون كرة القدم على أنه لا توجد مخالفة إذا فقد اللاعب حذاءه بشكل عرضي غير متعمد خلال المباراة، حيث يمكن للاعب الذي انتزع حذاؤه أن يمرر الكرة بل يسجل هدفا، دون إيقاف اللعب طالما كان ذلك بعد فقدان الحذاء مباشرة.

وتشير المادة إلى ضرورة أن يصحح اللاعب معداته بشكل سريع (ارتداء الحذاء) إذا كان ذلك ممكنا أو يغادر الملعب لارتدائه إذا احتاج الأمر.

وأنقذ هذا الهدف القاتل برشلونة من السقوط في فخ التعادل في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.