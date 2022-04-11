النصر يسعى لتأمين مدافعه من محاولات الهلال





كشفت مصادر مُقربة من البيت النصراوي أن نادي النصر يحاول في الوقت الحالي تكثيف محاولاته من أجل تجديد عقد مدافعه عبدالله مادو.

وأشارت إلى أن النصر فتح المفاوضات الرسمية مع مادو، من أجل تجديد العقد المبرم بينهما، في ظل نهايته، الصيف المقبل 2022.

ويمتلك مادو، الحق في الرحيل عن النصر مجانًا، مع التوقيع مع أي نادٍ آخر، بعدما دخل الفترة الحرة في يناير 2022.

وبحسب ما ورد، فإن النصر يفاوض النجم محمد آل فتيل، على عقد جديد، يستمر حتى صيف 2024، وأضافت مصادر أن نادي الهلال يريد الحصول على خدمات مدافع جديد، لذا فكر في خيارات آل فتيل ومادو، اللذان يمتلكان الحق قانونيًا، في مغادرة النصر.

مزمز