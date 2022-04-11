التلاعب في الحجز والمبيعات بسودانير.. الإدارة التجارية توضح





نفت الإدارة التجارية بالخطوط الجوية السودانية وجود تلاعب من قبل الموظفين في عملية ججز ومبيعات تذاكر الرحلات.

وأكدت في رد على سؤال _طيران بلدنا _ حول حقيقة الإتهامات التي تتعلق بالتلاعب في عملية حجز ومبيعات التذاكر، أن مايتم تداوله في هذا الصدد يعد مجرد معلومات مغلوطة، وأشارت إلى أن الحجوزات تتم منذ وقت طويل وعلى سبيل المثال قبل مواسم السفر، وأن كل من يفشل في الحصول على تذاكر يوجه مثل هذه الإتهامات.

ونوهت الإدارة التجارية إلى حدوث حالات طارئة بأن يلغي المسافر حجزه او يتخلي عن سفره في اليوم المحدد، واضافت:ولاننا نعمل علي ألا يسافر كرسي فارغ يعمل الكنترول على تنفيذ حجوزات لطالبيها من الوكالات او المسافرين العاديين، ومن هنا تأتي الاتهامات.

ونوهت الإدارة التجارية الي أن سياسة الحجز والمبيعات التي سيتم تطبيقها عقب عودة الطائرة الإيرباص ٣٢٠ للتشغيل ترتكز على نظام الدرجات التي من شأنها أن تعود بمردود إيرادي أعلى وتساعد علي ضبط الحجوازات وعددها علي حسب المبلغ المطروح للدرجة.

الخرطوم: طيران بلدنا