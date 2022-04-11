الهلال يهزم الريان القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا





حقق فريق الهلال فوزا غاليا على نظيره الريان القطري، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتقدم عبدالله الحمدان بالهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 27، قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ليختتم بعدها ناصر الدوسري الأهداف في الدقيقة 87. وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويضمن التأهل للدور المقبل، بينما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط بالمركز الثاني.

أحـداث المبارة

وجاءت البداية قوية من جانب الهلال، ففي الدقائق الخمس الأولى كاد أن يسجل ميشيل ديلغادو هدفا بعد عرضية حولها برأسه لكنه لم تستقر في الشباك. وعاد الهلال ليهدد مرمى فريق الريان في الدقيقة 8، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تصل إلى رأس موسى ماريغا ليحولها قبل أن تصطدم بدفاع الريان وتخرج بعيدة. وترجم الهلال خطورته لهدف أول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب عبدالله الحمدان، مستغلاًّ عرضية أرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة قوية لداخل شباك الريان.

وفي الدقيقة 33 كاد أن يسجل موسى ماريغا الهدف الثاني لفريق الهلال، بعد عرضية رائعة أمام المرمى لكن دفاع الريان تدخل معه وأخرجها لركلة ركينة. وواصل ماريغا مسلسل إهدار الفرص أمام المرمى، ليفشل في ترجمة عرضية من ياسر الشهراني، وحول الكرة بطريقة غريبة برأسية لأعلى العارضة. وأهدر ميشيل ديلغادو أسهل فرصة في الشوط الأول في الدقيقة 45+1، بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى من عرضية أرضية من الجانب الأيسر لكنه سددها قوية أعلى العارضة. وفي الدقيقة 49، سجل اللاعب محمد كنو الهدف الثاني لفريق الهلال، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن ليحولها بتسديدة رائعة في شباك الريان.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال محمد كنو، بعد تدخله بعنف ضد لاعب الريان القطري. وحاول ميشايل ديلغادو استخدام سـلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 69، لكن كرته خرجت بجوار القائم الأيسر لمرمى الريان. وقرر مدرب الهلال رامون دياز اجراء تبديل ثنائي في الدقيقة 72 بدخول علي البليهي وعبدالله رديف بدلا من متعب المفرج وموسى ماريغا، قبل أن يدفع باللاعب ناصر الدوسري في الدقيقة 81 بدلا من القائد سلمان الفرج. وسجل ناصر الدوسري الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 87، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس في التصدي لها.

مزمز