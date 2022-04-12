الدقير: العسكر يرفضون مبادرة فولكر ويسعون لتكوين حكومة جديدة





شدد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير على أن القادة العسكريين يرغبون في تشكيل حكومة جديدة لتجاوز المبادرة الأممية التي لا يرغبون فيها.

وقال الدقير بحسب “سودان تربيون” أمس، إن هذا التوجه لتشكيل حكومة الهدف منه شرعنة الانقلاب وهو أمر مرفوض من الشارع السوداني وستجد هذه الحكومة نفسها في مواجهة مباشرة مع قوى الثورة قبل أن يتوجه وزراؤها إلى مكاتبهم.

وأضاف: “ليس خافياً أن سلطة الانقلاب لا ترغب في مبادرة من البعثة الأممية وتسعى، عبر ما يسمى بالمبادرة الوطنية لاكتساب شرعية زائفة بتسوية شكلية للأزمة السياسية، لا تخاطب القضايا التي ترفعها قوى الثورة.

صحيفة اليوم التالي