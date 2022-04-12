التغيير: (11 أبريل) ميلاد جديد للسودانيين





قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عبد المطلب عطية، إن الشعب استطاع أن يصمد في وجه نظام الإنقاذ الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، واعتبر (11) أبريل يوماً تاريخياً للشعب وميلاداً جديداً للسودانيين.

وشدد عطية في تصريح لـ(الصيحة) على أن قوة الإرادة وإجماع السودانيين على هدف واحد ضرورة ملحة، وقال “لا بد من أن تتوحّد قوى الثورة في المرحلة المقبلة وإلا سيطول طريق استرداد المسار الديمقراطي”.

في السياق، أكد عضو لجان مقاومة لجان أم درمان الزبير عبد الله لـ(الصيحة) أنّ ذكرى (11) أبريل تمثل تجديداً لعزيمة قِوى الثورة للوصول إلى الدولة المدنية، وأضاف أن قوى الثورة تواجه مطبات عسيرة، لكنها تستطيع أن تتجاوزها بالوحدة التي أصبحت ضرورية لتحقيق الأهداف والشعارات المنادية بالحرية والسلام والعدالة وتقديم قَتَلَة الشهداء لمحاكمات عادلة.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة