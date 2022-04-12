الشيوعي: لم ولن نتواصل مع الانقلابيين





قالت عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي السوداني، آمال الزين، لـ”الجريدة” إن الحزب الشيوعي لم و لن يتواصل مع الانقلابيين، وأي محاولات لتسوية سياسية في شكل شراكة مع العسكر ستموت قبل أن تُولد لأن الشارع سيرفضها وبقوة. وأضافت آمال، إن تدخل أمريكا والترويكا والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في بواكير نجاح ثورة ديسمبر اعاق الثورة عن تحقيق مطلوباتها. وطالبت آمال المجموعات الدولية التي تعمل على محاولات هندسة المشهد السياسي السوداني بالكف عن ذلك وقالت ” اقول لهؤلاء، كفوا أيديكم عن السودان”.

الخرطوم: حمدي صلاح الدين

صحيفة الجريدة