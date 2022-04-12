الهلال يدفع بطلب قبل مباراته أمام الأمل





طالب نادي الهلال وعبر مدير الكرة الفاضل حسين، بضرورة تأمين فريق الكرة بعد مباراة الغد أمام الأمل عطبرة، وتفادي المضايقات التي تمّت بعد لقاء الشرطة القضارف في الجولة السابقة.

وحسب (سبورتاق)، انعقد بمدينة بورتسودان اليوم، الإجتماع التقليدي الخاص بتنظيم مواجهة الهلال والأَمل عطبرة عند التاسعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء ضمن الجولات المؤجلة من الدورة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

من جانبها، وعدت اللجنة المنظمة بحل المشكلة بتواصلها مع الجهات الأمنية ذات الصلة.

وفي السياق، أعلن نادي الهلال عن سفر ثلاثة من لاعبيه من الخرطوم إلى بورتسودان غداً الثلاثاء للانضمام إلى التحضيرات وهم “ياسر مزمل، بوغبا ومحمد المنذر”.

صحيفة الصيحة