تجمع المهنيين: الاعتصام بالسفارة الأمريكية لا يتماشى مع فكرة السودان الجديد





وصف الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين، وليد علي، مقترح الاعتصام أمام السفارة الأمريكية بالخطوة غير الموفقة لجهة أنها لا تعبر عن الثورة وقيمتها.

وأكد وليد ان ثورة ديسمبر المجيدة كانت خالصة وأنجزت بمجهودات أبنائها، واعتبر وليد في تصريح لـ(الجريدة) مقترح الاعتصام بالسفارة الأمريكية استجداء للحماية، ورأى ان ذلك لا يتماشى مع مبداً السودان الجديد الذي يتطلع لاقامة علاقات خارجية متوازنة تحقق مصالحه، وأكد أن اقامة الاعتصام أمام مباني السفارات الاجنبية ليس له أي معنى، وأضاف :” حتى اللحظة لا علم لنا بمثل هكذا أفكار”.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة