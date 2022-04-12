محامو الطوارئ: (١٢٠) معتقلاً و (٢١) مفقوداً قسرياً





كشفت عضو لجنة (محامو) الطوارئ اشراقة عثمان، عن وجود عدد من المختفين قسرياً ولا يعلم لهم مكان حتى اللحظة من بينهم 21 مفقوداً بحسب آخر احصائية.

وأعلنت اشراقة عن وجود 120 معتقلاً حتى الآن بعضهم تم تحويلهم لسجون الولايات المختلفة وبعضهم في الأقسام ، وأكدت اشراقة في حديثها لـ”الجريدة” على أنه لم يتم ذكر اسباب ترحيلهم حتى الآن، بجانب اعتقال عدد من الثائرات من بينهم اثنين تم ايداعهن بسجن النساء بأم درمان، وأضافت بأن ادارة السجن رفضت السماح لمحامي الطوارئ بالاطلاع على أحوالهم وأكدت أن حالة المعتقلين الصحية سيئة، مما استدعى تنويم جزء منهم في مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.

ووجهت اشراقة هجوماً لاذعاً على السلطات لمنعها نقل مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج رغم ان حالته الصحية سيئة جدا وتستدعي تدخلاً طبياً. وزادت: على الرغم من أن وضعه الصحي سييء جداً الا انهم أعادوه مرة أخرى الى السجن بعد ان اودعوه في حراسة القسم الشمالي، وأكدت على انه لم يتعافى من آثار التعذيب حتى الآن.

وأوضح عضو محامو الطوارئ، محمد علي الجراح، أن السلطات الانقلابية الغاشمة تنتهك القوانين والقيم والاخلاق، واستنكر ما تقوم به من تعذيب للمعتقلين في السجون وتجويعهم في هذا الشهر الكريم، بجانب تعرض الثوار المعتقلين لأشد أنواع الضرب ومنعهم من المتابعة الطبية، وأشار الى أن ادارة سجن سوبا رفضت مؤخراً استلام اربعة من الثوار بعد وصولهم بحالة سيئة من كثرة التعذيب والضرب، وكشفت عن اصابة ثائر من المعتقلين الاربعة بكسر ضلعين في صدره، ومنعه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة