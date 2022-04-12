الهلال يتأهب لمواجهة فهود الشمال على ملعب بورتسودان





يتأهب الهلال لمباراته أمام الأمل عطيرة التي ستقام مساء اليوم على ملعب مدينة بورتسودان. وكان الهلال قد حقق الفوز على الشرطة القضارف أمس الأول ومن قبله هلال الفاشر في الجولتين الماضيتين ليرتفع إلى 13 نقطة مواصلاً حصد النقاط في المباريات المؤجلة مقترباً رويداً رويداً من أندية مقدمة الترتيب بعد أن حقق فوزه الثالث توالياً.

ويفقد الهلال مهاجمه ياسر مزمل للإصابة وتأكد غياب اللاعب عن المواجهتين المقبلتين بعد أن تم منحه راحة لمدة أسبوع سيحتاج لمثلها حتى يتمكن من المشاركة من جديد، ويعول الأزرق على أجانبه عبد الحليل أجاجون وجيرالدو فيردي.

ويحتل الهلال المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يحتل الأمل عطبرة المركز السابع برصيد 19 نقطة ويرغب في تحقيق الفوز في المباراة والتقدم نحو مراكز المقدمة وسيؤمن له الفوز مركزاً مميزاً للغاية إذ لن يفصله عن متصدر الترتيب سوى 3 نقاط فقط.

صحيفة اليوم التالي