الهلال السوداني يستعين بمدرب أحمال أجنبي جديد





أعلن نادي الهلال السوداني، عن تعاقده مع مدرب أحمال أجنبي جديد، خلفا للبرتغالي ريكاردو، الذي كان قد اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، مساء الأحد الماضي، لظروف أسرية.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الهلال بفيسبوك، فإن النادي الأزرق أكمل اتفاقه مع ماركو ديلجادو، وهو برتغالي أيضا، ليصبح خلفا لمواطنه ريكاردو.

وأضافت أن مدرب الأحمال الجديد ماركو، سوف يصل العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء، وسيتوجه مباشرة إلى مدينة بورتسودان بطيران داخلي، لبدء عمله فورا.

يذكر أن فريق الهلال يتواجد بمدينة بورتسودان شرق السودان، استعدادا لخوض مبارياته المؤجلة بسبب مشاركته في دوري الأبطال، وقد فاز على الشرطة يوم السبت الماضي، وسيواجه في مباراته المقبلة فريق الأمل عطبرة

موقع كووورة