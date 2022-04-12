نبأ يسعد جماهير الاتحاد قبل مواجهة الهلال





كشفت مصادر مُطلعة عن نبأ سار لجماهير الاتحاد قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، المتوقف حاليا بسبب مشاركة ممثلي السعودية، في دور المجموعات بمسابقة أبطال آسيا.

وأوضحت المصادر أن مدافع الاتحاد عمر هوساوي أصبح جاهزًا لدخول التدريبات الجماعية، بعد الشفاء من الإصابة، وسيكون مستعدا لخوض مواجهة الفتح يوم 6 مايو المقبل ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، قبل 5 جولات من النهاية، مبتعدا بفارق 11 نقطة عن الهلال “الوصيف”، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

مزمز