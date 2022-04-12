“فيفا” يطلق منصة مجانية لعرض مباريات دولية وبرامج لأكبر أرشيف كرة في العالم





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إطلاقه لمنصة رقمية عالمية مجانية هي “+FIFA”، تم إنشاؤها لربط مشجعي كرة القدم من كل مكان باللعبة التي يحبونها

وأشار الاتحاد الدولي في بيانه الصادر اليوم إلى أن المنصة الجديدة ستوفر مباريات دولية ومحلية مباشرة من جميع أنحاء العالم، ومحتوى مميز، إضافة لأكبر أرشيف كرة قدم في العالم.

ومن المقرر أن يتم بث أكثر من 29 ألف مباراة كرة قدم وأكثر من 11 ألف مباراة كرة قدم للسيدات على منصة +FIFA سنة 2022، أي ما يفوق مجموعه 40 ألف مباراة.

وستضم القائمة الأولى من عروض المنصة برامج عن رونالدينيو، وداني ألفيش، ورونالدو نازاريو، وروميلو لوكاكو، ولوسي برونز، وكارلي لويد وغيرهم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” تمثل +FIFA الخطوة التالية لرؤيتنا من أجل جعل كرة القدم أكثر عالمية وشمولية، إذ تدعم هذه المنصة مهمة FIFA الرئيسية والمتمثلة في توسيع وتطوير كرة القدم عالميًا”.

واضاف ” يمثل هذا المشروع تحولًا ثقافيًا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها، وقد كان هذا الأمر جزءًا أساسيًا من رؤيتي 2020-2023، وبهذا نضفي طابعًا ديمقراطيًا على كرة القدم بمشاركتها مع الجماهير، ونحن سعيدون بهذا”.

البيان