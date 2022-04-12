شراكة ثلاثية لنقل الدوري ومسابقات السودان فضائيا





شهدت قاعة محمد الشيخ مدني بمقر اتحاد كرة القدم السوداني، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد النقل التلفزيوني للمسابقات والأنشطة المحلية للعبة.

وتم توقيع العقد خلال مؤتمر صحفي بين الشركة المصرية الراعية “كابيتال بلو سبورتس” وتلفزيون السودان وقناة النيلين.

وحضر المؤتمر رئيس اتحاد كرة القدم السوداني الدكتور معتصم جعفر، وطه فكي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق والتلفزة، وممثلي الشركة المصرية صاحبة الحقوق الحصرية، ورضا مصطفى الشيخ مدير البرامج الرياضية بفضائية السودان، وعبادي محجوب مدير قناة النيلين التي ستنقل حصريا مسابقات الدوري السوداني.

وتبلغ مدة العقد 18 شهرا، وقد تم الاتفاق على كل شروط النقل التلفزيوني.

وأكد رئيس الاتحاد السوداني، أن النقل سيشمل كل مسابقات والأنشطة الكروية المحلية حصريا، للشركة المصرية وتلفزيونيا لقناة النيلين.

وبيّن أن نقل مباريات الدوري الممتاز سيتم بـ 5 كاميرات على الأقل و8 في حد أقصى.

وستكون البداية بنقل تجريبي لمباراتين لكل من الهلال والمريخ من مبارياتهما المؤجلة الحالية، وكلك مباراة القمة في مدينة الأبيض بين الغريمين في نهاية الدور الأول في الأسبوع الأول من مايو/ أيار المقبل.

وسيتم نقل مباريات الدور الثاني للدوري بالكامل، وفقا لما جاء في المؤتمر الصحفي.

وصرح معتصم جعفر أنه سيتم الاعتماد على “الفيديو” لرصد التجاوزات، في الحالات التي تستوجب قرارات انضباطية “وهذا معمول به عالميا”.

وأردف “لكن بشرط أن يكون الفيديو المقدم كدليل لإثبات الحالة من الجهة الرسمية الناقلة للدوري السوداني فقط”.

ونفى رئيس الاتحاد السوداني أن يكون لهذا العقد أي علاقة بأي جهة سياسية، مشددا على حرصهم على استقلاليتهم كعضو في الفيفا، “وما يثار في هذا الشأن لا صحة له”.

ومن جهتهم قال ممثلو شركة “كابيتال بلو سبورتس” المصرية، أنهم لا يتبعون أي جهة، وقد جاءوا للسودان للاستثمار الرياضي، ومساعدة الكرة السودانية في العودة للواجهة، باعتبار اتحادها من مؤسسي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حسب قولهم.

وأكدوا أنهم لم يجدوا أفضل من التلفزيون السوداني وقناة النيلين لهذه الشراكة.

وأوضحوا أن “تبادل الحقوق الحصرية ليس إذعانا. نستهدف الصناعة ولا نهتم بالمكاسب المؤقتة، ونظام التسويق أمر معمول به عالميا”.

ومن جهته قال مدير البرامج الرياضية بتلفزيون السودان رضا مصطفى الشيخ ومدير البرامح بقناة النيلين، أن “نقل الدوري السوداني سيجد عناية خاصة وسيتم الترتيب مع لجنة المسابقات في هذا الشأن”.

وتابع “لن نقبل تباينا في الجودة وسوف نهيئ البنية التحتية، علما بأن كل الترتيبات الهندسية الآن مكتملة”.

ومن ناحيته ألمح الدكتور معتصم جعفر إلى أنهم يفكرون في تنظيم الدور الثاني من الدوري السوداني في مدينتين “لأننا سنضطر في شهر يونيو/ حزيران المقبل لتسمية ممثلي السودان في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية”.

موقع كووورة