مجمع الفقه الإسلامي يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام في السودان





أعلن مجمع الفقه الإسلامي في بيان له اليوم عن أن زكاة الفطر لهذا العام ألف واربعمائة جنيها، وقال البيان “يستحب بذلها للأقربين ولعموم الفقراء والمساكين من المسلمين وتؤدى قبل صلاة العيد”.

فما يلي تورد (وكالة السودان للأنباء) نص البيان:

مجمع الفقه الإسلامي

الأمين العام

11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022م

بيان زكاة الفطر 1443هـ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن الحكمة من إيجاب زكاة الفطر في رمضان أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وإعانة للضعفاء والمحتاجين.

يجوز إخراجها طيلة أيام الشهر الفضيل، وينتهي وقتها بصلاة العيد، فمن أخرها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات، ويأثم بتأخيرها إن كان قادراً على إخراجها قبل الصلاة ومن لم يفعل، ومن لم يخرجها فإنها دين في ذمته.

ويستحب بذلها للاقربين، لتكون صدقة وصلة رحم، فإن كان أقرباؤه مستغنين فإنه يبذلها لعموم الفقراء والمساكين من المسلمين، وتخرج من غالب قوت أهل البلد الذي هو القمح، وفي بعض الولايات الذرة وفي بعضها الدخن، ويكفي الربع عن ثلاثة أشخاص، كما يجوز – رعاية لمصلحة المساكين – إخراجها نقداً وقد قدرت قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1443 هـ بمبلغ ألف وأربعمائة جنيها.

ومن كان خارج السودان فإن زكاة الفطر تجب عليه بمقدار ما وجدت في بلده الذي به يقيم، لأن الزكاة تبع لبدن من وجبت عليه، والأصل أنها تبذل لفقراء البلد الذي يقيم به، كما يجوز تحويل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان.

تقبل الله من الجميع الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلی و آله و صحبه أجمعين.

أ.د عادل حسن حمزة

الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي