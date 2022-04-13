الهلال ينجو من كمين الأمل ويقلب تأخره إلى فوز





قلب نادي الهلال الخرطوم، تأخره بهدف أمام الأمل عطبرة، إلى فوز بهدفين لواحد، في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري الممتاز، مساء الثلاثاء.

تقدم نادي الأمل عطبرة بالهدف الأول عن طريق سليم برشاوي من ركلة جزاء بعد لمسة يد على نصر الدين الشغيل.

لكن الهلال نجا من التعثر بعد حصوله على ركلة جزاء في الشوط الثاني، إثر عرقلة الفاتح سليمان لعبد الرؤوف يعقوب، وسدد عبد الجليل أجاجون بنجاح قبل أن يضيف عبد الرؤوف الهدف الثاني.

وبالنتيجة حقق الهلال فوزه الثالث من أصل 11 مباراة مؤجلة، وارتفع برصيده إلى 16 نقطة في المركز 11، فيما تجمد رصيد الأمل عطبرة عند 19 نقطة في المرتبة السابعة.

صحيفة الصيحة