سياسية
جعفر حسن: ما يدور حول انشقاق (قحت) أكاذيب
نفي الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي ، جعفر حسن، نفي وجود إنقسام بمركزي الحرية و التغيير حول مبادرة الجبهة الثورية. وأوضح حسن في تصريح لـ(الجريدة) أن المبادرة إلى الآن لم تخرج بالنقاش الكافي، وأضاف إلى أن ما ورد عن انقسام المركزي مجرد أكاذيب الغرض منها مفهوم وواضح. و إعتبر حسن الحرية و التغيير بمثابة خط الدفاع الأول لإسقاط الانقلاب وهزيمتة.
الخرطوم: مآب الميرغني
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
جفعر ده هو القتس حجر قحت ناشطين لام ساي لايعرفو سياسه مع انو الكيذان فتحو ميات الجامعات لكن ذي ديل ماتعلمو اي شي الظاهر عادتها قاعد مع ستات الشاي
فشل زريع زيرو نجاح.
يالله ياجفعر تاني ماتتكلم.
جفعر ده هو القتس حجر قحت ناشطين لام ساي لايعرفو سياسه مع انو الكيذان فتحو ميات الجامعات لكن ذي ديل ماتعلمو اي شي الظاهر عادتها قاعد مع ستات الشاي
فشل زريع زيرو نجاح.