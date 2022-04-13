جعفر حسن: ما يدور حول انشقاق (قحت) أكاذيب





نفي الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي ، جعفر حسن، نفي وجود إنقسام بمركزي الحرية و التغيير حول مبادرة الجبهة الثورية. وأوضح حسن في تصريح لـ(الجريدة) أن المبادرة إلى الآن لم تخرج بالنقاش الكافي، وأضاف إلى أن ما ورد عن انقسام المركزي مجرد أكاذيب الغرض منها مفهوم وواضح. و إعتبر حسن الحرية و التغيير بمثابة خط الدفاع الأول لإسقاط الانقلاب وهزيمتة.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة