محامو الطوارئ: أوضاع المعتقلين داخل السجون غير انسانية





قالت عضو لجنة محامو الطوارئ إشراقة عثمان إن اوضاع المعتقلين داخل السجون وفقًا للمعلومات التي ترد إليهم “غير إنسانية” عازية ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجون الولايات مؤخرًا لابعادهم عن الأنظار والمتابعة التي تقوم بِها اللجنة،مشيرة إلى أن للجنة مناديب في الولايات ايضًا .

وشددت “عثمان” في حوار أجرته معها (الجريدة) ـ يُنشر ضمن عدد اليوم ـ على معاناة اللجنة في الحصول على المعلومات ومعرفة أماكن الاعتقال المتعددة الأمر الذي يجعل مهمة حصر المعتقلين صعبة للغاية ،كاشفة عن تسجيل (20) حالة فقدان منذ الـ25 من أكتوبر الماضي حيثً تستخدم السلطة الحاكمة سلاح الاختفاء القسري للتخويف. وعزت “عثمان” حالة السيولة الأمنية وانتشار عصابات النهب في العاصمة المثلثة لتركيز القوات الأمنية كافة جهودها في اعتقال وضرب وتفريق المتظاهرين واصفة مايحدث بـ(المشهد الأخير) لسقوط الانقلاب.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الصيحة