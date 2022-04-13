ريكاردو سيلفا: حياة السودان قاسية ولا استطيع الاستمرار أكثر





ادلى مدرب اللياقة المستقيل بفريق الهلال “ريكاردو سيلفا” بتصريحات لموقع سبورتاق الرياضي، كشف خلالها أسباب رحيله عن الفريق الارزق.

وقال سيلفا: “لا توجد لديّ مشكلة مع الإدارة، ولكن الحياة في السودان قاسية، لا استطيع الاستمرار”.

واضاف: “زوجتي وابني بعيدان عني وهما في دولة عُمان، وفي ظل الظروف الحالية غير المستقرة في السودان فإنه يصعب عليّ استقدام أسرتي، عليه فقد قررت الرحيل والبقاء الى جانب عائلتي في الخليج”.

واختتم: “ليس لديّ عرض عمل الآن، سأبقى بعمان الى حين تحديد الوجهة القادمة”.

صحيفة الصيحة