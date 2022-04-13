قوة مشتركة تداهم منزلاً بالديوم وتختطف ثائرين





كشفت لجان مقاومة الديوم الشرقية عن مداهمة قوة مشتركة لمنزل بالحي، واعتقالها للأخوين ( معتصم محمد ، عقبة محمد) من داخل منزلهما بمنطقة الديوم الشرقية.

وأوضحت لجان المقاومة أن قوات تتبع لمليشيات الاحتلال الانقلابية قامت بمحاصرة المنزل بـ(تاتشر وبوكس ميتسوبيشي)، وإطلقت غاز مكثف للغاز المسيل للدموع ثم اقتحمت القوات المنزل وقامت باختطاف الثائرين و بهذا يصبح عدد المعتقلين من الديوم الشرقية ثمانية، وتوقعت لجان المقاومة ان يزيد العدد.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة