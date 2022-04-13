الجبهة الثورية تدين التنمر و العبارات العنصرية بحق لقمان





اصدرت الجبهة الثورية بيانا صحفيا ادانت فيه عبارات التنمر و العنصرية الصادرة من احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب ١٩٨٩ امس بحق الاستاذ لقمان احمد المدير السابق للهيئة القومية للاذاعة و التلفزيون واعلنت تضامنها معه وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بمزيد من الدهشة و الفجيعة استمع الشعب السوداني الي عبارات التنمر و العنصرية الصادرة من احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب ١٩٨٩ بحق الاستاذ لقمان احمد المدير السابق للهيئة القومية للاذاعة و التلفزيون .

والجبهة الثوريه تعلن تضامنها مع الاستاذ لقمان احمد و تدين بأغلظ العبارات هذا السلوك العنصري البغيض و تدعوا كل القوى السياسية و المدنية لإدانة هذا السلوك ونبذه .

كما تدعوا السلطات و الجهات العدلية لتكوين لجنة تحقيق وتقديم المتورطين في هذة الحادثه المشينة الي المحاكمة .

لا العنصرية لا العنصرية

سونا