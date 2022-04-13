محمد صلاح يكشف عن القرار الذي اتخذه بعد مباراة السنغال





تحدث محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن فشل منتخب بلاده في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

وقال محمد صلاح في تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”: “الأمر كان محبطًا للغاية، كنت أجلس مع نفسي كثيراً وأفكر، وقولت الحزن سيستمر، ولكن الآن علي التركيز مع ليفربول، لذلك قررت تجاهل أحزاني لمحاولة إنهاء الموسم مع الفريق بأفضل نتائج”.

وتابع: “لم أتحدث مع ماني إلا بعد العودة إلى إنجلترا، لم نتحدث عن أي تفاصيل بخصوص المباراة وكلا منا يقدر مشاعر الآخر”.

وعن صورته على الجدارية الموجودة في طريق إنفيلد المؤدي إلى ملعب ليفربول، قال صلاح: “سعدت جداً عندما رأيتها، إحساس رائع عندما تشعر بتقدير الجماهير لك وأنك قدمت شيئاً في تاريخ النادي”.

وأكمل: “صور احتفالي على الجدارية مناسبة ومتناسقة، أحب ليفربول كثيراً والجماهير دائماً تدعمني، هم أيضاً يروا أنني أقدم كل ما أملك من أجلهم، علاقتي بهم رائعة”.

يذكر أن ليفربول سيلتقي اليوم الأربعاء مع بنفيكا البرتغالي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب إنفيلد.

البيان