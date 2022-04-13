فتح الجامعات الحكومية مايو المُقبل





كشفت المُتابعات، أن الترتيبات جارية لفتح الجامعات الحكومية مايو المُقبل خاصة في أعقاب استلام مديري الجامعات لمناصبهم ومهامهم والذين صدر قرار تعيينهم من رئيس مجلس السيادي الانتقالي.

وأكّدت المُتابعات طبقاً لـ(الأحداث نيوز) اليوم، بدء الترتيبات والتجهيزات وإكمال النواقص فضلاً عن تسجيل الطلاب المقبولين هذا العام.

وكان قرار البرهان، وجد اعتراضاً من قِبل قيادات الجامعات من المجالس والعمداء ورؤساء الأقسام باعتباره تعدياً على استقلالية الجامعات، وتطوّر الأمر إلى تقديم استقالات جماعية بعدد منها.

وتشهد الجامعات، إضراباً شاملاً بدأ من يناير الماضي، احتجاجاً على تنصل وزارة المالية من تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي والمُجاز من مجلس الوزراء.

صحيفة الصيحة