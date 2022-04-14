وكيل مصري يهدد رئيس المريخ





أدلى وكيل اللاعبين والمدربين والمحامي المصري “أحمد عباس” بتصريحات لـ”الصيحة” طالب من خلالها رئيس نادي المريخ “حازم مصطفى” بمنحه مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال “أحمد عباس”: قمت بتنظيم معسكر المريخ بفندق موفنبيك بمدينة “6 أكتوبر” وبذلت مع بقية الموظفين بالشركة مجهوداً كبيراً لتوفير كل سُبل الراحة للمريخ بل واضطررنا في كثير من المرات لندفع من أموالنا لسداد بعض الالتزامات لكننا خدعنا وكان جزاؤنا في نهاية المطاف أن تعرّضنا لعملية احتيال.

وأضاف المحامي المصري في حديثه للصحيفة: لديّ متأخرات تصل إلى “11 ألف دولار” لم أحصل عليها متعلقة بآخر 20 يوماً من فترة المعسكر. وظللت اسعى للحصول عليها بشكل ودي طوال الفترة الماضية دون جدوى حيث ظل نائب الرئيس للشؤون الرياضية “عادل أبو جريشة” ورئيس النادي “حازم مصطفى” يتهرّبان مني ويتحججان بحجج مختلفة.

وختم “أحمد عباس” حديثه بالقول: هنالك العديد من المُوظّفين ممن يعملون معي لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد وهذا الأمر غير مقبول ومن جانبي أمنح رئيس المريخ مهلة أخيرة لمنحي أموالي وإلا سأتّخذ إجراءات قانونية ضده وسأقوم بكشف الكثير من التفاصيل المستورة والصادمة بشأن المعسكر.

صحيفة الصيحة