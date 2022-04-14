مدرب الهلال يُهاجم اتحاد الكرة ويُشيد بلاعبيه





فتح الهلال، ملف مواجهة الأهلي مروي المقررة يوم غد الجمعة ضمن مبارياته المُؤجّلة من الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، حيث أدّى في العاشرة من مساء أمس، تدريباً على ملعب إستاد بورتسودان، بمشاركة الثلاثي “ياسر مزمل ووالي الدين بوغبا ومحمد المنذر”، عقب وصولهم أمس الأول برفقة مدرب الأحمال الجديد البرتغالي “ماركو”.

وكان المدير الفني للهلال “جواو موتا” أدلى بتصريحات للمركز الإعلامي بعد نهاية لقاء فريقه أمس الأول أمام الأمل والذي حوّل الهلال خلاله تأخُّره بهدف إلى فوز بهدفين، حيث قال البرتغالي: فريقي سيطر على الكرة عبر الاستلام والتمرير الجيد، وتناقل الكرة بصورة مُميّزة بين اللاعبين وتركيزنا كان منصباً على الكيفية التي تُمكِّننا من عدم فقدان الكرة، وأن نحكم سيطرتنا عليها وكنا نعلم ان الهلال سيعاني من ضغط كبير في الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، ونحن نحتسب لذلك جيداً.

وأضاف البرتغالي: في المباراة السابقة استقبلت شباكنا هدفاً من ضربة جزاء، وكنا متأخرين، ولكننا نجحنا في تدارك الموقف، مثلما حدث في لقاء الأمل وفي تقديري الجميع قدّم مباراة رفيعة المُستوى، ويجب التركيز على كيفية استيعاب جميع اللاعبين لخططي وإتقانها بالشكل الذي يسعفني استمرار مسيرة الفريق بقوة، وأردف: الشغيل لاعب كبير بعطائه وما يقدمه في المستطيل الأخضر من عمل كبير، والفريق استفاد من خبرته الكبيرة، وقد كان عُنصراً فاعلاً في وظيفة عُمق الدفاع التي أشركناه فيها والعامل المشترك في المباراتين امام الشرطة والأمل هو التناغم والانسجام بين كافة الخطوط، والجميع ظل يدافع عند فقدان الكرة والعكس.

وختم “جواو موتا” تصريحاته بالقول: نسعى لأن يفهم جميع عناصر الفريق الخُطط وإتقانها بشكلٍ جيدٍ، مع الحرص على الاهتمام بجميع اللاعبين في كشف الفريق بما فيهم الشباب، ومنحهم الفرصة والمشاركة في المباريات الرسمية، واتعجّب من خوض الهلال مباريات كثيرة خارج قواعده وفِي ملعب واحد، رغم امتلاكه ملعباً بمواصفات عالمية، وتتوفّر به كافة المطلوبات، كما أتعهّد باستمرار الفريق في المضي بقوة في كافة الاستحقاقات المُقبلة والاجتهاد في جميع المباريات من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد القاعدة الجماهيرية.

صحيفة الصيحة