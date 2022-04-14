حميدتي يرحب بقرار سلفاكير تشكيل قيادة موحدة للقوات النظامية





رحب نائب رئيس المجلس السيادي، الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي“، بقرار رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تشكيل قيادة موحدة للقوات النظامية في بلاده، حسبما نص اتفاق هيكلة القيادة الذي تم توقيعه قبل اسبوع، معتبراَ الخطوة بمثابة التزام القيادة بتحقيق السلام في ربوع البلاد.

وقال حميدتي في تغريدة على حسابه في الفيس بوك ” نرحب بإعلان القيادة في جمهورية جنوب السودان، تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية، تنفيذاً لاتفاق هيكلة القيادة الموقع في الثالث من أبريل الحالي. وهي بالطبع خطوة مهمة نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية، ونحو استكمال مطلوبات عملية السلام والاستقرار بالبلاد”.

وأضاف قائلا “هذه الخطوة تؤكد التزام الأطراف وسعيهم المستمر لإحلال السلام بالبلاد، وتؤكد بصفة خاصة على الحكمة والإرادة الصادقة التي يتحلى بها فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت، وتطلعه الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه شعب بلاده.

وحسب مراقبين فان قرار دمج القوات المعارضة بقيادة ريك مشار في الجيش الوطني بمثابة خطوة عملية للاتفاق الذي توسط فيه حميدتي” ومن الركائز الأساسية لتنفيذ عملية السلام.

واوردت الصيحة امس نقلا عن رويتر خبرا مفاده أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمر بدمج ضباط بالجيش موالين لنائبه ريك مشار رسميا في قيادة موحدة للجيش، وقال المتحدث العسكري باسم مشار لام بول جابرييل إن الخطوة ستساعد في وقف انتهاكات وقف إطلاق النار حاليا في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال لام لرويترز “ترحب الحركة بالقرار. لقد طال انتظاره حقا. نأمل فقط أن يمهد هذا الطريق للمضي قدما لاستكمال عملية التوحيد”، والخطوة التالية هي تخريج جنود الحركة من مراكز التدريب ودمجهم في الجيش، لكن لا يزال يتعين تحديد التفاصيل، والتي منها نسبة القوات من كل جانب بدقة.

صحيفة الصيحة