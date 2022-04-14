الجوازات توضح حقيقة استخراج أرقام وطنية سودانية بدولة النيجر





أكد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة حقوقي د. حسن حامد، عدم صحة الخبر المتداول في وسائط التواصل الإجتماعي بخصوص استخراج أرقام وطنية سودانية من مراكز استخراج أرقام وطنية تحتوي على نفس الأنظمة الموجودة بالسودان لمواطني مدينتي مرادي وزيندر بدولة النيجر، وأن كثيراً من سكان أفريقيا يتوجهون لهذه المدن لاستخراج الرقم الوطني السوداني والبطاقة القومية.

وشدّد الفريق حسن بحسب المكتب الصحفي للشرطة، على أن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وأوضح أن هذا الحديث لا يسنده منطق علمي ولا تشغيلي، وذكر أن عملية استخراج الرقم الوطني السوداني تمر بمرحلتين؛ مرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز التسجيل، ومرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز البيانات (البصمة المدنية وتوليد الرقم الوطني).

وقال إنه بالتالي فنياً وتشغيلياً يستحيل إتمام تلك العملية ما لم يكن المركز المعني متصلاً بمركز البيانات الرئيسي وحاصلاً على مفاتيح التشفير وفك التشفير المركزية، وأن تكون به سلطات مخول لها مركزياً عملية التحري والتصديق النهائي لاستخراج الرقم الوطني.

صحيفة الصيحة