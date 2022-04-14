تعميم صحفي من الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي





أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة في تعميم صحفي اليوم أن الافطار الذي نظمه عضو مجلس السيادة أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم بمنزله لم يكن رسمياً وإنما يأتي في إطار الإفطارات الاجتماعية التي ينظهما عضو المجلس برطم تعزيزاً للعلاقات الاجتماعية وخاصة بين أبناء ولايتي الشمالية ونهر النيل بما يتيح الفرصة لهم للتداول حول هموم وقضايا الإقليم.

وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم

تعميم صحفي

إشارة إلى الخبر الذي تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول مقاطعة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الإفطار الرمضاني الذي أقامه أمس، عضو المجلس أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم بمنزله بمنطقة كافوري.

تؤكد الأمانة العامة لمجلس السيادة، أن الافطار الذي نظمه عضو مجلس السيادة، لم يكن رسمياً وإنما يأتي في إطار الإفطارات الاجتماعية التي ينظهما عضو المجلس برطم تعزيزاً للعلاقات الاجتماعية وخاصة بين أبناء ولايتي الشمالية ونهر النيل بما يتيح الفرصة لهم للتداول حول هموم وقضايا الإقليم.

إن دعوة المشاركة في الافطار التي قدمها أبو القاسم برطم لأعضاء المجلس تهدف لتوسيع دائرة المشاركة ، مع علمه وتقديره المسبق لأهمية الوقت لأعضاء مجلس السيادة في معالجة هموم وقضايا الوطن.

وتأمل الأمانة العامة لمجلس السيادة من أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة والمصداقية عند نشر وتداول الأخبار والتعامل معها بما تمليه أخلاقيات المهنة دون الجنوح للإثارة مع مراعاة مصالح البلاد خلال هذه المرحلة المهمة.

اعلام مجلس السيادة الانتقالي

وكالة سونا