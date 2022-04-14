أغلى 10 نجوم قد يرحلون عن أنديتهم دون مقابل هذا الموسم





وضع موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt) الألماني المتخصص في اقتصاد كرة القدم، قائمة بأغلى 10 لاعبين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران القادم.

وبحسب لوائح الانتقالات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن لأي ناد التفاوض مع أي لاعب ينتهي عقده في يونيو/حزيران، بل يمكن التوقيع رسميا معه في صفقة انتقال حر اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني من العام نفسه وحتى انتهاء فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واللاعبون العشرة بحسب ترتيب قيمتهم السوقية وفقا لتقدير الموقع، هم:

1. كيليان مبابي- باريس سان جيرمان (160 مليون يورو).

2. بول بوغبا- مانشستر يونايتد (55 مليون يورو).

3. فرانك كيسي- ميلان (45 مليون يورو).

4 .باولو ديبالا- يوفنتوس (40 مليون يورو).

5. أندرياس كريستنسن- تشلسي (35 مليون يورو).

6. أنطونيو روديغر- تشلسي (35 مليون يورو).

7. عثمان ديمبلي- برشلونة (30 مليون يورو).

8. أندريا بيلوتي- تورينو (28 مليون يورو).

9 . بوبكر كامارا- أولمبيك مارسيليا (25 مليون يورو).

10. ماتياس جينتر- بوروسيا مونشنغلادباخ (24 مليون يورو).

الجزيرة نت