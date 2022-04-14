آينتراخت فرانكفورت يطيح ببرشلونة خارج اليوروباليج





حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتصارا تاريخيًا بنتيجة (3-2) على برشلونة، مساء اليوم الخميس، بإياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي أقيمت على ملعب “كامب نو”.

وسجل لآينتراخت فرانكفورت، فيليب كوستيتش هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 4، والثاني في الدقيقة 76، ورفائيل بوري في الدقيقة 36، بينما سجل لبرشلونة بوسكيتس في الدقيقة (90+1)، وديباي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+10).

وأطاح فرانفكورت ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بدأت المباراة، بضغط من الضيوف، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لآينتراخت فرانكفورت بسبب تدخل قوي من إريك جارسيا مدافع برشلونة على ليندستورم لاعب الفريق الألماني.

وانبرى فيليب كوستيتش لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سجلها بنجاح أسفل يسار المرمى، ليمنح التقدم للألمان، في الدقيقة 4.

وجاء أول رد من برشلونة في الدقيقة 9، حيث أرسل عثمان ديمبلي كرة عرضية داخل المنطقة لزميله أوباميانج الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى فرانكفورت.

وتألق كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت في التصدي لتسديدة من داخل المنطقة عبر رونالد أراوخو لاعب برشلونة، وحول الكرة إلى الركنية في الدقيقة 18.

وأرسل كناوف لاعب فرانكفورت تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في الدقيقة 35.

وأضاف رافائيل سانتوس الهدف الثاني لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 36، بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، على أقصى يسار الحارس تير شتيجن الذي فشل في التصدي لها.

وأهدر كناوف لاعب فرانكفورت فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، بتسديدة على يمين منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى برشلونة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق عثمان ديمبلي على الطرف الأيمن، وأرسل عرضية لأوباميانج لم ينجح في استغلالها في الدقيقة 47.

ومن ركلة حرة لفرانفكورت نفذها فيليب كوستيتش، الذي سدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى برشلونة في الدقيقة 52.

وتألق كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت في التصدي لتسديدة من أوباميانج مهاجم برشلونة، في الدقيقة 56.

وتصدى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، لانفراد من ليندستورم لاعب فرانكفورت، الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس الألماني ببراعة في الدقيقة 58.

وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 60، لوجود لمسة يد على مدافع فرانكفورت، لكن حكم المباراة رفض احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسجل كوستيتش الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 67، حيث تلقى تمريرة من كامادا داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية على يسار الحارس تير شتيجن.

وكاد كاماد أن يُسجل الهدف الرابع، بتسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تير شتيجن في الدقيقة 78.

وسجل بوسكيتس هدف تقليص الفارق لبرشلونة في الدقيقة 85، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وعاد بوسكيتس لتسجيل هدفا بتسديدة من خارج المنطقة، أسفل يمين الحارس تراب في الدقيقة 91.

واستمرت محاولات برشلونة، وتدخل نديكا على لوك دي يونج بعنف داخل المنطقة، واحتسب الحكم ركلة جزاء، سجلها بنجاح ممفيس ديباي وأضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 101، وودع البارسا البطولة الأوروبية.

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