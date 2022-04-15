شاهد بالفيديو: (أخير ابليس) والمذيعات أصبحن أخطر من تسعه طويلة.. شاب سوداني يشن هجوماً عنيفاً على المذيعات ويطالب (بضربهن) فوراً





خرج شاب سوداني في فيديو تم تداوله بمنصات التواصل الإجتماعي منتقداً فيه المذيعة التي طرحت سؤالاً يحتوي على إيحاءات جنسية “ليه الشباب بعرسو في الشتاء” مما إشتعل غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الشاب إن مذيعات السوشيال ميديا أصبحت اخطر من عصابة(9)طويلة واصفهم بانهم يفسدون اخلاق المجتمع من خلال المحتويات التي يقدموها.

وانتقد الشاب المذيعة ووصفها بعدم التربية والأخلاق لانها لم تستحي أن توجه سؤالا مثل هذا في الشهر الكريم ولم تراع لرد فعل المواطن والشعب السوداني حال مشاهدة الفيديو.

من جهته طالب الشاب بضرورة تدخل مسؤولي الإعلام لوقف المهزلة التي تحدث في قنوات السوشيال ميديا.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)