شاهد بالفيديو.. حديثه أثار موجة من الضحك.. شاب سوداني يتحدث عن معاناته مع مواطنون يظنون دائماً أنه (تسعة طويلة) ويحكي قصته مع رجل كان يحمل (باسطة) ماذا فعل حين راه؟





فجر شاب سوداني غاضب موجة من الضحك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تداول مرتاديها حديث الشاب على نطاق واسع.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بدأ الشاب حديثه الغاضب موجهاً رسالة للجميع فحواها (يا جماعة ما أس زول شين وسايق موتر تسعة طويلة).

وحكى الشاب الذي وجد حديثه تفاعل كبير, عن قصة حدثت له في الشارع, حيث قال: (قابني رجل في الشارع وأنا أقود الموتر, وبعد دقق في شكلي قام بتحويل كيس الباسطة الذي كان يحمله من يده اليمين إلى يده الشمال, ظانا أنني من عصابة 9 طويلة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين