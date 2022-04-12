التغيير : أي مبادرة في ظل السلطة الحالية لن تحل الأزمة





انتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، المبادرة التي طرحتها الجبهة الثورية لحل الأزمة الحالية بالبلاد.

وقال خلف الله لـ(الصيحة)، إنّ أي مبادرة في إطار السلطة الحالية أو عبر استيعاب قوى جديدة في إطارها الحالي لن تُقدِّم حلاً للأزمة التي أوجدتها قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي. وأضاف “كما لن تُقدِّم حلاً لاستفحال الأزمة بعد الخامس والعشرين”، وزاد “الحل في احترام إرادة الشعب المُطلقة ورفضه لإدارة البلاد عبر المؤسسة العسكرية أو بواسطة بعض القيادات من العسكريين”، وتابع “على أن تحصر أدوار القوات المُسلّحة في الحفظ والحماية والإطار الدستوري”، ونفى أن يكون هنالك رفضٌ استباقيٌّ من قِبل الحرية والتغيير لمبادرة الجبهة الثورية بسبب أنّ المُبادرة تسعى لإحياء الشراكة المدنية والعسكرية، وقال إنّ الحرية والتغيير استمعت إلى الجبهة الثورية في اجتماع مشترك ناقشوا فيه المبادرة، وتابع “الحرية والتغيير وعدت بتسليم رد كتابي للجبهة الثورية بشأن رؤيتها حول المبادرة”.

صحيفة الصيحة