لجنة المعلمين تلوح بمقاطعة امتحانات شهادتي الأساس و الثانوي





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة الإضراب عن التدريس خلال الأسبوع المقبل.

و قالت اللجنة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن المعلمين سيواصلون الإضراب بدايةً من بعد غدٍ الأحد و حتى الخميس القادم ملوحةً بمقاطعة أعمال امتحانات شهادتي الأساس و الثانوي إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.

و أشارت إلى أن إجراء امتحانات مبكرة يهدف إلى كسر الإضراب وإنهاء العام الدراسي مضيفةً أن الخطوة لم تراع متطلبات العملية التربوية و تفتقد لأبجديات القياس الصحيح.

و في العاشر من مارس الماضي أعلنت اللجنة الدخول في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى إلى 24 ألف جنيه.

باج نيوز