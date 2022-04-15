التجمع الاتحادي : تشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بالمشارح محاولة لتضليل الرأي العام





قال التجمع الاتحادي إن قرار تشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح و المستشفيات سيؤدي إلى مخالفات قانونية عديدة.

و وصف التجمع في بيان اطلع عليه “باج نيوز” القرار بالمحاولة لتضليلِ الرأي العام و إضفاء الشرعية القانونية على الإجراءات المتبعة مضيفاً أن السلطة الانقلابية بدلاً عن ملاحقةِ الجهات المختصة بالتحري و التحقيق من الوصول لأسباب وفاة هؤلاء المواطنين و إتخاذ مايلزم تلجأ إلى المضي في دفن الجثامين تجاوزاً لحقوق المتوفين و ذويهم القانونية و ما يمكن أن يؤدي إلى إخفاء آثار الوفاة و ما يتعلق بها سواء كانت طبيعية أو جنائية.

و أشار إلى أن المخالفات القانونية المترتبة على القرار ترقى إلى درجةِ التستر على الجاني و إتلاف البينة و اخفاؤها داعياً لتفقد المشارح و المستشفيات و المتابعة لمنع أي محاولة للتضليل و التستر و إتلاف البينات.

و أضاف “نُحذر أجهزة السلطة الانقلابية من مغبةِ تكرار نفس الجرائم و العمل لإيجاد سبيل للإفلات من العقاب”.

باج نيوز