مركزي التغيير: ندرس دعوة الآلية الثلاثية لاجتماع مشترك





قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، إن المجلس تلقى دعوة من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، لانعقاد اجتماع مشترك – دون أن يحدد الجهة.

وتابع: “الحرية والتغيير لن تمضي في أي عملية سياسية دون تحقيق شرطها الأول وهو إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وإلغاء الطوارئ، وأيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين “.

وأوضح شريف في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الخميس، إنهم سيقومون بدراسة طلب الدعوة والرد عليه خلال الأيام القادمة .

وأعلن شريف عن تكوين جبهة شعبية لقضية تفكيك نظام الثلاثين من يوينو.

صحيفة السوداني