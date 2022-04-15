قال “الناس جاعت” .. حميدتي : نعتذر لكل من تنقطع عنه الماء و الكهرباء
قال إن قيمة الدولار مقابل الجنيه ستتراجع .
نفى نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو “حميدتي” رفضهم للتوافق الوطني.
و قال حميدتي خلال مخاطبته إفطار مساء اليوم إن الدليل على عدم رفضهم للتوافق هو عدم تعيينهم لرئيس وزراء حتى الآن مشدداً على أن البلاد لن تمض إلا بالوفاق.
و أشار إلى أن الجميع كانوا مجمعين على ضرورة التغيير قبل الخامس و العشرين من أكتوبر مضيفاً أن حمدوك كان يرى أن التغيير يتم بالاتفاق.
و أوضح أن جميع الأحزاب وافقت على عودة حمدوك باتفاق الحادي و العشرين من نوفمبر عدا الحزب الشيوعي مضيفاً أنهم طاابوه بتشكيل حكومة إلا أنه رهن ذلك بالوفاق.
و أشار إلى أن حمدوك استقال بسبب تعذر الوفاق و أضاف “قلنا لي ماف وفاق لو في وفاق ما كان وصلنا الدرجة دي ، انتظر براهو قال يا أخوانا ماف وفاق ، ما يقول ليك العنف العنف ده ما شغال و هو قاعد و رجع في العنف و يوم رجع العنف شغال”.
و تقدم حميدتي باعتذاره للمواطنين من انقطاع الكهرباء و المياه مبيناً أن العجز المياه في الخرطوم وصل إلى مليون و مئتين لتر.
و رداً على مطالبة الحضور بحسم ظاهرة (9 طويلة) أكد دقلو عمل الأجهزة الأمنية على ذلك مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمن مسؤولية الجميع و أضاف ” هم زاتم تعبانين الناس جاعت و الناس تقيف مع المستضعين”.
باج نيوز
2 تعليقات
هههههههههههااااااااي…….!
غايتو..راكبة عوجاءوجاية مسطرينة!
حميدتي والبرهان …
كلامون كلو كضب في كضب وتلفيق في تلفيق .
انقلبو على الثورة واتحالفوا مع المؤتمر الوطني .. والآن بكل استهبال يقولوا مافي وفاق .
يقولو قحت فشلت في كل شي
أها وينو النجاح الحققوهو بعد الإنقلاب !؟
ياهو الإعتذار للناس عن إنقطاع الموية والكهربا !؟
كتييير من الأحياء في الخرطوم انقطعت منها الموية تماما من بداية رمضان وحتى الآن .