قال “الناس جاعت” .. حميدتي : نعتذر لكل من تنقطع عنه الماء و الكهرباء





قال إن قيمة الدولار مقابل الجنيه ستتراجع .

نفى نائب رئيس مجلس السيادة ؛ محمد حمدان دقلو “حميدتي” رفضهم للتوافق الوطني.

و قال حميدتي خلال مخاطبته إفطار مساء اليوم إن الدليل على عدم رفضهم للتوافق هو عدم تعيينهم لرئيس وزراء حتى الآن مشدداً على أن البلاد لن تمض إلا بالوفاق.

و أشار إلى أن الجميع كانوا مجمعين على ضرورة التغيير قبل الخامس و العشرين من أكتوبر مضيفاً أن حمدوك كان يرى أن التغيير يتم بالاتفاق.

و أوضح أن جميع الأحزاب وافقت على عودة حمدوك باتفاق الحادي و العشرين من نوفمبر عدا الحزب الشيوعي مضيفاً أنهم طاابوه بتشكيل حكومة إلا أنه رهن ذلك بالوفاق.

و أشار إلى أن حمدوك استقال بسبب تعذر الوفاق و أضاف “قلنا لي ماف وفاق لو في وفاق ما كان وصلنا الدرجة دي ، انتظر براهو قال يا أخوانا ماف وفاق ، ما يقول ليك العنف العنف ده ما شغال و هو قاعد و رجع في العنف و يوم رجع العنف شغال”.

و تقدم حميدتي باعتذاره للمواطنين من انقطاع الكهرباء و المياه مبيناً أن العجز المياه في الخرطوم وصل إلى مليون و مئتين لتر.

و رداً على مطالبة الحضور بحسم ظاهرة (9 طويلة) أكد دقلو عمل الأجهزة الأمنية على ذلك مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمن مسؤولية الجميع و أضاف ” هم زاتم تعبانين الناس جاعت و الناس تقيف مع المستضعين”.

باج نيوز